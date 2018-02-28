Собчак толкнули и облили водой в центре Москвы

Ксению Собчак толкнули и облили водой в центральном районе Москвы. Так потенциальный президент объявила на своём Twitter 4 марта.

Ксения Собчак утверждает, что молодой человек напал на неё, опрокинул на землю, а после облил с возгласом "Это за Жириновского". В связи с произошедшим знаменитость вызвала на места инцидента сотрудников полиции.

Охранники политического деятеля задержали предполагаемого активиста. В избирательном штабе заявили, что это Алан Дзуцев, работающий помощником председателя московской Думы Алексея Шапошникова. Полицейские начали оформлять протокол, а в это время на помощь задержанному направились правозащитники. СМИ сообщают, что Алан Дзуцев выкладывал на свою страницу в Instagram совместные фотографии с Владимиром Жириновским.

Во процессе предвыборных дебатов Ксения Собчак плеснула минералкой из стакана в руководителя ЛДПР после оскорблений в свой адрес. Перед этим Владимир Жириновский разразился гневной речью, направленной на унижение Ксении Собчак.