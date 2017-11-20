Патриарха Кирилла разочаровало преуменьшение заслуг русской армии в освобождении Болгарии. Об этом он заявил президенту Болгарии Румену Радеву во время их личной встречи 4 марта.

Священнослужитель выразил своё неодобрение попытками разделить на отдельные национальности российских военнослужащих, участвовавших в конфликте с Османской империей. Кроме того, он недоволен намеками на участие в войне других стран. Патриарх Кирилл обратил внимание, что в те года правительство Польши или Литвы не объявляло войну турецким войскам. Он понадеялся, что СМИ отразят его негодование столь извращенной исторической интерпретацией той ситуации.

Патриарх Кирилл также сказал президенту, что россияне стоят за правду, которую их предки добыли собственной кровью. В связи с этим нет таких причин, из-за которых можно замалчивать или перевирать события.

В ответ на это Румен Радев отметил, что Болгария уважает все потери, принесенные во благо государства и его территорий. Президент обратил внимание, что русская армия состояла из солдат разной национальности - и болгары стараются почтить их все. Румен Радев подчеркнул, что в истории Болгарии сказано, что освободительная война называлась Русско-турецкой. Этот факт остаётся незыблемым и почтительным.

В субботу состоялись мероприятия по случаю 140 годовщины освобождения Болгарии от власти турков. В своей праздничной речи Румен Радев поблагодарил не сплоченное русское войско, а разные народы, его составлявшие. СМИ отмечают, что подобная формулировка звучит не впервые и стала традиционной для страны.