В Петербурге активистов Собчак задержали за антипутинскую надпись на льду

4 марта в Санкт-Петербурге активистов Ксении Собчак задержали за антипутинскую надпись на речному льду. Об этом координатор избирательного штаба кандидата Наталья Грязневич написала в социальных сетях.

Девять активистов ночью вывели краской на замерзшей Фонтанке надпись "Против Путина". Правоохранители заметили девятерых волонтёров неподалеку от моста Белинского. Они провели задержание за "надпись, порочащую президента". Такую причину озвучил лейтенант полиции, возглавивший патруль, однако не удосужился озвучить номер статьи. Молодых людей доставили в 78-е полицейское отделение по Центральному району города. Некоторых освободили сразу, а нескольких заставили ждать до 4-х часов утра. В конечном итоге подходящего к случаю административного закона не нашлось.

Наталья Грязневич рассказала, что оппозиционный лозунг был оперативно устранен. Спустя 15 минут после обнаружения полицейскими, на место акции прибыла пожарная машина, которая залила надпись. Руководитель штаба с иронией отметила, что считает подобные меры недостаточно радикальными по отношению к оппозиционерам. По её мнению, стоило привлечь ледокол.