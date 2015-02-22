Швейцарские СМИ: Военные США обучают украинцев на секретном полигоне

Военнослужащие США обучают украинцев на секретном полигоне в Западной Украине. Об этом стало известно швейцарскому СМИ - Le Temps.

По информации издания, в 2015 году старый советский военный объект Яворов переоборудовали и создали на его основе тайную базу для обмена опытом с иностранными солдатами и офицерами. Теперь это место часто посещают представители американской, канадской, британской и литовской армии. Журналисты выяснили, что ныне Яворов размещает на своей территории порядка 200 американцев и 250 канадцев. Для них украинской руководство оборудовало дополнительные казармы, спортзалы и столовые.

Le Temps пишет, что главная цель проекта - повышать качество квалификации служащих украинской армии, повышение обороноспособности, а также их адаптация под высокие стандарты НАТО. За три года обучение успели пройти около 6 000 украинских военных.