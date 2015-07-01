Украинский аналитик объяснил, чем грозит населению поставка газа из ЕС

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, скептически воспринял заявление Петра Порошенко о миновании газового кризиса в стране, заявив о том, что от политических амбиций пострадают в первую очередь обычные граждане.

Утром, 3 марта, президент Украины сообщил о том, что дефицит «голубого топлива» в стране устранен – его недостача будет восполнена посредством закупки природного газа в странах Евросоюза, в частности у Польши.

Охрименко прокомментировал это заявление следующим образом: « На сегодняшний момент Украина, чтобы спасти ситуацию, решила купить газ у Польши, хотя я так понимаю, что это российский газ, который польская компания просто перекупит у « Газпрома» и перепродаст украинской стороне». Эксперт предполагает, что «польский» газ будет куплен по более высокой цене нежели чем, у прямого поставщика – «Газпрома», что в будущем приведет к возрастанию цен в стране, в том числе, и тарифов ЖКХ и цен на газ.

Аналитик так же высказал мнение, что подобных прогнозов можно было избежать, если бы не упомянутые политические амбиции. По словам Охрименко, Украина могла бы покупать природный газ у «Газпрома» по более низкой цене, если бы во время села за стол переговоров.

Напомним, опасность газового кризиса в Украине возникла вследствие начала «Газпромом» процедуры расторжения контрактов на транзит и поставку природного газа «Нафтогазу». Это также послужило причиной для ограничения потребления газа в Украине по 7 марта, включительно.