"Брошенные солдаты": Служебные собаки США после операции в Афганистане остались без надзора

Более 150 собак, служивших в армии США во время операции в Афганистане, остались без надзора и хорошего обращения. Об этом уведомляет Управление гениспектора Минобороны США.

Специалисты ведомства составили доклад, согласно которому американская армия тренировала собак и использовала их для поиска взрывчатки. Животные поступили на службу в 2010 году по программе, которая действовала на территории Афганистана до 2014 года. А после окончания установленного срока военнослужащие не уделили должного внимания размещением полутора сотен бывших помощников.

На время службы псы получали временного наставника из рядов армии. Этих людей специально выбирали, учили основам кинологии и закрепляли за сухопутными подразделениями. Однако операция завершилась - и этих солдат назначили на новое место службы. Но многие собаки, лишившись работы, лишились и заботливого отношения. По данным министерства обороны, некоторых передавали на поруки семей и организаций. Большинство же годами проживали в питомниках.

Авторы доклада подчеркнули, что армейское руководство не проверяло, какие люди получают на поруки собак, верно отслуживших США. К примеру, 13 питомцев были переданы под опеку в частную компанию. Их планировали обучать для помощи ветеранам. Позже выяснилось, что организация позже передала псов в приют и не выделила средств на их содержание.