В Москве на митинге Путина в "Лужниках" задержали сторонников Навального

3 марта на митинге в пользу кандидата Владимира Путина в столичных "Лужниках" задержали активистов, поддерживающих Алексея Навального. Об этом на своём Twitter передаёт Алексей Голышев, координатор штаба оппозиционера в Королеве.

По словам политического деятеля, нескольких оппозиционных волонтёров из подмосковного Пушкино схватили сотрудники полиции. В них опознали носителей идей Алексея Навального по наклейкам и значкам. Алексей Голышев утверждает, что в настоящее активистов удерживают в неком подсобном помещении, всячески запугивают и не позволяют снимать происходящее на камеру.

Столичные СМИ сообщают, что кроме поклонников Алексея Навального мероприятие посетили другие оппозиционеры. От источников стало известно о Елене Захаровой, которая посетила митинг с политическим плакатом на тему конфликта в Сирии. Сейчас её также задержали у транспортировали в отдел полиции в Хамовниках.