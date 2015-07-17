На митинге в Лужниках Путин исполнил гимн России вместе со спортсменами

3 марта на стадионе "Лужники" состоялся политический митинг в поддержку Владимира Путина. Кандидат использовал платформу мероприятия, чтобы исполниь гимн России вместе со спортсменами-соотечественниками.

Политический лидер напомнил, по решению МОК российским атлетам запретили исполнять национальный гимн в Пхенчхане во время Олимпиады-2018. Однако завоевавшие золотую награду хоккеисты, стоя на пьедестале, спели слова гимна РФ, несмотря на играющую мелодию песенного символа Олимпийских игр.

В связи с этим Владимир Путин предложил всем присутствующим исправить несправедливость - и российский гимн зазвучал под нужную музыку. К песне присоединили свои голоса тысячи зрителей спортивной арены, а также собравшиеся на митинге спортсмены и знаменитости. В финале Владимир Путин выразил присутствующим благодарность и провозгласил: "Храни вас Господь!".