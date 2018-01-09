Вскоре объявят тезисы Путина по развитию России

В скором времени россиянам объявят тезисы Владимира Путина, которые продемонстрируют его видение пути развития государства. Это событие 3 марта анонсировал СМИ представитель избирательного штаба потенциального президента.

Источник сообщил, что через несколько дней прояснится ситуация с некоторыми тезисами. В них Владимир Путин отразит политическую и экономическую составляющие платформы, которую кандидат считает необходимой для улучшения России.

Напоминаем, что голосование за будущего президента Российской Федерации начнется 18 марта этого года. Актуальный глава страны участвует в предвыборной гонке в качестве внепартийного - самовыдвиженца.