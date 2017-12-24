«Лучше бы Навальный рассказал о своей продажности»: Серуканов прокомментировал травлю ботами Навального

Виталий Серуканов, который втайне зарегистрировал «Партию Прогресса» без Навального, рассказал о травле со стороны ботов Алексея и почему он забрал у него партию.





Виталий Серуканов уверен, что недоброжелателей у него немного, а все негативные комментарии оставляют боты Алексея Навального, чтобы дискредитировать новую «Партию Прогресса». Серуканов вовсе не понимает, о каком воровстве идёт речь. По его словам, Навальный и его друзья перестали заниматься партией более трёх лет назад и даже не вспоминали о ней во время предвыборной кампании. А сейчас он делает на ситуации рекламный ход.



В ответ Виталий Серуканов предлагает Алексею Навальному вспомнить, когда он «продался» за популярность среди избирателей и активно клеветал на Виталия. Кроме того, лидер «Партии Прогресса» просит Навального прокомментировать, почему он игнорирует правозащитные кампании для задержанных во время митингов активистов. Виталий Серуканов подытожил, что его действия были законными и Навальные долгое время не имел к партии никакого отношения.