Снижение давления газа в ГТС Украины не произошло

В настоящий момент существенного снижения давления газа в украинской ГТС не произошло. Так 3 марта уведомила Наталья Бойко, замглавы Минэнерго Украины по европейской интеграции.

Согласно публикации чиновницы на странице Facebook, в пятницу давление в газотранспортной системе оставалось на прежнем уровне. Этот показатель пока не является критичным в процессе газового снабжения украинцев.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик объявил, что кризисный штаб СНБО принял решение внедрить пятидневный план по экономии природного газа. К таким мерам Украина вынуждена прибегнуть по причине неисполнения "Газпромом" обязательств, наложенных Стокгольмским арбитражным судом. В итоге "Нафтогаз" зафиксировал топливный дисбаланс в размере 15-20 миллионов кубометров. Чтобы снизить ущерб для страны, политики намерены перевести генерирующие компании на мазут, изменить конфигурацию некоторых промышленных учреждений и приостановить деятельность ряда учебных заведений.

Президент Украины также обратился к гражданам в своём посте на Facebook и призвал их временно "прикрутить" интенсивность отопления на один градус. Он отметил, что после поражения в суде "Газпром" снизил давление на 20% с целью "дискредитировать" экономику Украины.