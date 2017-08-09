Лавров: Россия призывает развивать сомалийскую армию и АМИСОМ

Правительство России выступает за развитие вооруженного потенциала сомалийской армии и усиление подразделений Африканского союза в Сомали. Так заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью для эфиопского издания The Reporter.

Министр рассказал, что военная мощь АМИСОМ является ключевым звеном поддержки правительственных войск Сомали в подавлении угрозы со стороны террористов группировки "Аш-Шабаб". В связи с этим он призвал мировое сообщество оказывать помощь в укреплении этой структуры и вооруженных сил государства.

Сергей Лавров также обратил внимание на конфликтую обстановку в пределах Африканского рога, где сейчас развиваются стычки между соседними странами, распри по территориальному вопросу. Кроме того, в регионе представляют опасность террористические организации, пираты, наркоторговцы и трансграничные преступления. Всё это приводит к большим тратам местных государств на военную отрасль, а также размещению на Африканском роге множества иностранных военных баз и ВМС.

Российское правительство обеспокоено нестабильной ситуацией Африканского Рога и огромными расходами на её урегулирование. По мнению чиновника, эти средства пригодились бы дл гуманитарного содействия и социально-экономического развития держав. Сергей Лавров отметил, что Российская Федерация стремится урегулировать подобные конфликты дипломатическими методами. Он подчеркнул, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать путь достижения безопасности, однако должна неукоснительно следовать принципам неделимости безопасности.