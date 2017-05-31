США собираются окружить Россию 400 ракетами глобальной системы ПРО

США собираются окружить Россию кольцом из 400 ракет глобальной системы ПРО. Так 2 марта уведомил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

По информации чиновника, в настоящий момент американские военнослужащие готовятся разместить у российских границ порядка четырех сотен ракетных комплексов. Таким образом они расширяют систему противоракетной обороны в непосредственной близости от России, что существенно уменьшает возможности российской армии по ядерному сдерживанию.

Александр Фомин отмечает, что американцы уже развернули соответствующие зоны в пределах штатов Калифорния и Аляска. В Европе части ПРО уже разместили в Прибалтики и Румынии, а ещё один район завершают возводить в Польше. Предполагается, что к "кольцу" присоединят также военные объекты США, расположенные в Японии и Корее. Чиновник подчеркнул, что Москва предлагала Вашингтону обсудить ситуацию в политическом диалоге, однако американцы на предоставили ответа.