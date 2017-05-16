После скандала с "Газпромом" Порошенко призвал украинцев "прикрутить" газ в домах

Украинский президент Петр Порошенко решил лично присоединиться к объявленной "Нафтогазом" акции "Прикрути" и посоветовал всем украинцам последовать его примеру. Об этом он написал на своей личной странице в Facebook.

Как стало известно, украинская компания "Нафтогаз" запустила акцию "Прикрути", которая призывает всех граждан немного понизить температуру в своих домах для того, чтобы как-то сэкономить объемы сжигаемого на отопление газа. К этой акции решил присоединиться и украинский президент.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что полностью поддерживает инициативу "Нафтогаза" и в его доме уже стало прохладнее. Он призвал всех украинцев последовать его примеру, ведь только так страна сможет немного сэкономить на сжигании лишних объемов газа, даже если понижение температуры в домах будет самым минимальным.

Стоит отметить, что с начала марта "Газпром" приостановил поставки газа в Украину, а затем и вовсе приступил к процедуре расторжения всех контрактов с "Нафтогазом". В "Газпроме" не намерены поставлять газ на украинскую территорию, так как страна за их счет только решает свои экономические проблемы, заявил российский экономист Алексей Миллер.