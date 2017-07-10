Путин: Борьба с коррупцией в Дагестане продолжается

Президент России Владимир Путин во время медиафорума ОНФ под названием "Правда и справедливость" заявил о том, что в Дагестане и дальше будут продолжать вести борьбу с коррупцией. По его словам, все это делается в интересах народа.

Как рассказал Владимир Владимирович, борьба с коррупцией в Дагестане не прекращается, а будет и дальше идти своим чередом. Он отметил, что это крайне необходимо народу для более комфортного проживания в стране и ощущения своей безопасности. Отмечается, что коррупция будет искорена полностью, люди, занимающие руководящие должности и уличенные в получении взяток, будут лишены своих постов.

Как рассказал российский президент, в настоящий момент в Дагестане проводит работу специальная комиссия силовиков из Москвы, которая будет оценивать состояние законности в республике.