Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии на Донбассе

2 марта постпред РФ, представляющий российскую сторону перед другими членами Контактной группы урегулирования конфликта в Украине, Борис Грызлов сообщил, что с 5 марта на Донбассе начнут действовать условия бессрочного перемирия. Договор-соглашение о прекращении столкновений приняли участники Контактной группы во время заседания в Минске.

Как сообщил Грызлов, с 5 марта на территории Донбасса вступит в силу договор о полном и бессрочном прекращении атак, огня и нападений. Представители некоторых территорий Луганской и Донецкой областей, которые сейчас подконтрольны боевикам самопровозглашенных республик, также утвердили заявление и готовы принять перемирие.

Так, уже 5 марта в 00:01 на Донбассе будет действовать договор, утвержденный членами Контактной группы. В заявлении о перемирии указано, что с этого момента на территориях военного конфликта будет полностью прекращена любая попытка атак и нападений. Предполагается, что после договора ни одна из сторон не откроет огонь и на Донбассе больше не будут слышны выстрелы.