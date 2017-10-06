Путин огласил две главные причины для применения ядерного оружия‍

Во время своего интервью Владимир Путин огласил две главные причины возможного применения ядерного оружия Российской Федерации. Однако, такой шаг будет связан исключительно с оборонительной позиции.

Президент России Владимир Путин в интервью одному из американских изданий прокомментировал возможность применения ядерного оружия. Глава государства отмечает, что подобное действительно имеет место быть, однако для осуществления этого шага должна присутствовать хотя бы одна из двух причин.

Первой Владимир Путин отметил применения ядерного оружие против России, а вторая военная агрессия с применением обычного оружия. Однако Россия запустит ядерные ракеты только в случае непосредственной угрозы существованию государства.

Стоит отметить, слова Путина полностью соответствуют предписанию Военной доктрины Российской Федерации.