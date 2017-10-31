Песков: Россия не разворачивает гонку вооружений, но поддерживает ядерное равновесие в мире

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал многочисленные обвинения США относительно нового оружия, которое президент Владимир Путин представил в оглашенном накануне послании. По его словам, Россия не разворачивает гонку вооружений, но поддерживает ядерное равновесие в мире.

Дмитрий Песков встретился с журналистами на брифинге, чтобы дать некоторые ответы на вопросы США относительно выступления президента России перед Федеральным собранием. Секретарь главы государства отметил, что после мероприятия Америка упрекнула РФ в милитаризме. По этой причине он решил, что ситуацию необходимо разъяснить.

По словам Пескова, больше десяти лет назад президент России говорил, что не хочет бесцельно наращивать количество вооружения в стране и устраивать гонку в этой сфере с другими государствами. Тем не менее, он отмечал, что не станет безмолвно наблюдать подобные действия со стороны Соединенных Штатов, и в случае, если их правительство начнет расширять систему вооружения, будет вынужден поддержать ядерное равновесие в мире. Так и случилось, ведь новое оружие, разработанное российскими военными и представленными в послании, является ответом на расширение системы ПРО со стороны США.