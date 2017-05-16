ФСБ рассказала об обмене двух украинских пограничников на двух российских

ФСБ РФ сообщила о том, что 2 марта 2018 года был произведен обмен двух пограничников России на граждан Украины, которых обе страны удерживали в СИЗО за нарушение русско-украинской границы в 2017 году.

Как сообщает ФСБ, Украина передала России двух сотрудников пограничной службы, которые еще летом во время выполнения задания потерялись на местности и случайным образом оказались на украинской территории. Отмечается, что домой вернулись российские пограничники, которых удерживали в СИЗО Херсона.

Аналогичное заявление сделал и украинский глава Петр Порошенко, отметив, что на родину вернули двух пограничников Украины.

Обмен пограничниками между Россией и Украиной происходил под Белгородом, возле пропускного пункта "Нехотеевка".

Отмечается, что содержащихся в плену пограничников госпитализируют в больницу, чтобы оценить состояние здоровья и в крайнем случае оказать необходимую медпомощь.