В Армении выбрали нового президента

2 марта по итогам голосования парламента Армении стало известно, кто займет пост главы страны. Президентом Армении выбрали Армена Саркисяна, члена Республиканской партии, который был единственным кандидатом и избрался большинством голосов «за».

Парламент Армении провел тайное голосование, во время которого депутаты проголосовали за то, чтобы новым президентом страны стал человек, занимающий до этого должности премьера-министра и посла в Великобритании. Отмечается, что Армен Саркисян был единственным в качестве кандидата, которого выдвигали на президентское кресло.

По правилам, для избрания в президенты минимальное количество голосов, которое нужно набрать кандидату, составляет 79 из 105. Армену Саркисяну удалось получить 90 голосов «за», с отрицательным голосом по кандидату выступили 10 политиков. Еще один избирательный бюллетень признали недействительным, но он никак бы не повлиял на исход выборов.

Новая Конституция Армении гласит о том, что на посту президента Армен Саркисян пробудет в течении следующих 7 лет. В новый полномочия он заступит уже 9 апреля. Тогда в отставку уйдут члены правительства страны, а вся Армения станет страной, где формой правления отныне будет считаться полный парламентский режим.