Виктор Янукович проводит пресс-конференцию в Москве

Экс-президент Украины Виктор Янукович в настоящий момент дает пресс-конференцию в Москве. Отмечается, что во время беседы с журналистами он может рассказать о причастности новой власти Украины к убийствам на Майдане.

Как стало известно, в пятницу, 2 марта, бывший глава Украины Виктор Янукович решил побеседовать с российскими журналистами и провести пресс-конференцию в Москве. Конференция уже началась, все журналисты Москвы собираются в агентстве ТАСС. В ходе беседы с журналистами Янукович может представить доказательства того, что новая украинская власть имеет прямое отношение к убийствам людей, который присутствовали на митинге на Майдане.

Экс-президент Украины заявил, что людей на Майдане расстреливали правоохранители, а сами организаторы произошедшего вольготно разгуливали и не опасались, что выстрелы будут направлены против них. Янукович считает, что гибель людей во время митинга была спланированной акцией.

Также экс-президент Украины высказался и о Петре Порошенко. По словам Виктора Федоровича, нынешний президент Украины занимается только тем, что преувеличивает свой доход, в то время, как заработки граждан существенно начинают падать. Также Янукович призвал украинских граждан на следующих выборах подумать над тем, какого президента они хотят для своей страны, и какое будущее они видят для своих детей.