Захарова намерена разобраться с "утечками" данных по антикокаиновой операции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в "утечках" подробностей антикокаиновой операции предстоит еще разобраться. В МИД планируют выяснить, почему русские блогеры в западных изданиях пытаются очернить свою страну.

Как рассказала Захарова, "утечки" антикокаиновой операции стали использоваться партнерами России для того, чтобы выставить страну в плохом цвете, обратить внимание на то, что через официальные структуры идет наркотрафик. Она отметила, что этот "слив" нужно проверить, ведь как только он начался, зарубежные СМИ и российские блогеры, которые имеют свои колонки на DW, начали все поднимать и раскручивать.

Как отметила представитель МИД, СМИ пишут, что задержанный по данному делу Андрей Ковальчук является сотрудником МИД. Захарова официально заявила, что Ковальчук не имеет абсолютно никакого отношения к ведомству и никогда не работал в МИД РФ.

Также Мария Захарова отметила, что для России в настоящий момент является принципиальным не прекратить огласку этого дела, а важно перекрыть весь канал.