Украинский суд одобрил заочное расследование против Натальи Поклонской

В Украине утвердили разрешение, которое даст возможность Генеральной прокуратуре провести досудебное расследование по делу об экс-прокуроре Крыма Наталье Поклонской. В 2016 году украинская прокуратура по подозрению в госизмене возбудила уголовное дело против Поклонской.

Как сообщается, суд первой инстанции постановил разрешить проводить досудебное спецрасследование по уголовному делу против Поклонской. В пресс-службе суда пояснили, что теперь Генпрокуратура Украины имеет все полномочия на ведения расследования по делу Натальи Поклонской.

Ранее Наталья Поклонская занимала должность прокурора полуострова. После, она получила полномочия депутата и вошла в Государственную Думу РФ. В 2016 году Генпрокуратура Украины против Поклонской начала делопроизводство по уголовной статье о госизмене.

В Украине Поклонскую подозревают в организации преступной группировки, в посягательстве на территориальную целостность страны. Помимо этого, Поклонской инкриминируют совершений действий, которые своими последствиями посягали на свержение конституционного строя или же на захват госвласти.