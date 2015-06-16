Путин заявил о начале испытаний ракетного комплекса "Сармат"

Российский глава Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о самых новых разработках оружия России и показал появившиеся типы вооружения. Так, глава страны также заявил о начале тестирования работы нового ракетного комплекса "Сармат".

Во время своего послания Путин продемонстрировал кадры с испытания ракетного комплекса, который теперь носит название "Сармат". По словам президента, данная разработка станет своего рода сменщиком советского комплекса "Воевода". Отмечается, что общая масса ракеты "Сармат" составляет приблизительно 200 тонн, а подобного оружия нет ни у кого в мире, кроме России.

Он отметил, что в силу характеристик новейшего ракетного комплекса, даже самые перспективные ПРО не станут для него помехой. Также Владимир Владимирович отметил, что у России имеется сверхзвуковое оружие, а теперь еще и стартовали разработки лазерного вооружения.