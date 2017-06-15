Путин заявил о необходимости снижения уровня бедности вдвое за 6 лет

Президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному посланию заявил о том, что в стране необходимо практически в два раза сократить уровень бедности. По словам президента, это нужно сделать в ближайшие 6 лет.

Как заявил Владимир Путин, правительству предстоит решить проблему со структурой занятости, так как на сегодняшний день она не приносит никакого эффекта и в целом довольно архаична.

Владимир Владимир заявил, что людей следует обеспечить хорошей работой, которая сможет дать им достойный заработок и возможность развиваться, учиться чему-то новому и идти на повышения, осваивая новые должности. В противном случае, подрастающее поколение будет просто уезжать из страны в поисках хорошей жизни, чтобы не находиться за чертой бедности.

Президент считает, что главной задачей России в настоящий момент является обеспечение долгосрочного и уверенного роста дохода граждан, а в ближайшие 6 лет уровень бедности с таким подходом должен снизиться практически вдвое.