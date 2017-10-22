Путин объявил своё послание к Федеральному собранию "рубежным"

Президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, которое объявил "рубежным". Такая речь прозвучала 1 марта в адрес членов Госдумы и Совета Федерации.

Владимир Путин отметил "рубежный характер" самого послания и времени, в котором сейчас живут россияне. Он подчеркнул, что в современной ситуации чрезвычайно важен каждый выбор, шаг или поступок. Сделанное в настоящем предопределит судьбу Российской Федерации на многие годы в будущее. По словам президента, именно в столь ключевые моменты страна неоднократно демонстрировала свой потенциал развития.

Затем российский лидер призвал политиков расширить свободы во всех направлениях деятельности жителей России. Необходимо укрепить демократические институты, систему самоуправления, основы гражданского общества и судебную власть. По его заверениям, это является необходимым условием динамичного продвижения вперед на пути к становлению инициативного и открытого государства. Для достижения поставленных целей следует также утвердить сложные решения, которые отсекут тормозящий Россию балласт.

Владимир Путин обратил внимание на стабильность и устойчивость, которую власти достигли за последние годы. Эти факторы являются важными для страны со столь сложной федеральной структурой и культурным разнообразием, как РФ. Однако даже в этой обстановке правительство не имеет права оставаться самоуспокоенным. Руководитель России напомнил, что многие проблемы на пути высокого уровня жизни всё ещё ожидают своего решения.