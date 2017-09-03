Япония направила Юной Корее протест из-за "женщин для утешения"

Япония направила в адрес Южной Кореи протест из-за слов президента Мун Чжэ Ина относительно действий японцев, связанных с проблемой "женщин для утешения". Об этом 1 марта заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Между двумя государствами возник конфликт на фоне системы "женщин для утешения". Такое название получила форма насильной проституции, к которой японская армия прибегала в период Второй мировой войны, находясь в азиатских странах. В конце 2015 год Сеул заключил с Токио договор о выплате 1 миллиарда йен женщинам, которые стали жертвами принудительных мер. Японские власти приняли это обязательство с условием, что соглашение окончательное и не имеет обратного хода.

В четверг, на фоне сложившейся ситуации, Мун Чжэ Ин высказался о том, что Япония является виновной стороной, а потому не имеет права признавать вопрос закрытым. Он выразил надежду, что политики Японии уладят разногласия с соседями, которых страна угнетала в прошлом.

Комментируя это выступление на пресс-конференции, Ёсихидэ Суга подчеркнул явные нарушения ранних договоренностей с Южной Кореей. В связи с этим Япония опротестовала его слова по дипломатическим каналам.