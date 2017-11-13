Миндруд не собирается возобновлять вытрезвители

В Минтруде не собираются возобновлять систему вытрезвителей. Так 1 февраля официально заявили представители пресс-службы ведомства.

Накануне Евгений Брюн, руководитель Московского НПЦ наркологии и ведущий нарколог в министерстве здравоохранения, во время интервью для газеты "Известия" рассказал о решительных планах российского правительства воссоздать функционал вытрезвителей. Эксперт объявил: решение о запуске проекта уже практически принято - его возглавят сотрудники министерства труда и соцзащиты.

Однако в четверг источники в Минтруде уведомили СМИ, что такая инициатива не стоит на рабочей повестке чиновников.