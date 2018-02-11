Полиция обвиняет Лесли и Рыбку в нанесении ущерба Таиланду

Полицейские Таиланда обвиняют Алекса Лесли и Настю Рыбку в нанесении ущерба репутации государства. Об этом 1 марта уведомил замглавы пресс-службы ведомства Критсана Паттаначароен.

По официальной информации, скандально известных Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич накануне задержали в городе Патайя за организацию незаконного секс-тренинга. Позднее Настя Рыбка, прославившаяся после публикации антикоррупционного расследования от ФБК и Алексея Навального, спровоцировала новый политический резонанс. После задержания она опубликовала в Instagram призыв для журналистов из США помочь ей выбраться из тайской тюрьмы. В обмен на это она пообещала предоставить сведения относительно подозрений о причастности России к избранию Дональда Трампа американским президентом.

Критсана Паттаначароен сообщил, что обвиняемые навредили национальной репутации государства, в котором находились в статусе туристов. Он добавил, что правоохранители наказывают всех иностранных гостей, которых уличили в нарушении тайских законов. Это касается не только Патайи, но и всей территории королевства.