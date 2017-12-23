Эксперт озвучил впечатляющую сумму, которую РФ придется потратить на программу Павла Грудинина

Продолжающаяся в РФ президентская гонка мотивировала директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова подготовить сравнение ответственных политиков и популистов. В основу исследования легла экономическая программа кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщили «Известия».

Эксперт напоминает, что популисты в стремлении победить на выборах используют яркие лозунги, направленные на привлечение электората. Отличительной чертой таких лозунгов и обещаний выступает пренебрежение к цифрам. К примеру, реализация положений программы г-на Грудинина по части снижения налогов и роста расходов обойдется России дополнительно в 27,6 трлн. рублей. Это приведет к неизбежному росту госдолга и инфляции, что отбросит РФ в кризисные и дефицитные «девяностые». Николай Калмыков задает прямой вопрос: зачем России предлагается распрощаться с макроэкономической стабильностью, да еще и заплатить за это?