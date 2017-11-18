На сайте Явлинского представлен новый проект

На портале Григория Явлинского можно ознакомиться с новым проектом, сообщает Правда.ру. По сути, это биография политика, в основу которого легли десятки интервью и масса документальных источников. Жизнеописание Явлинского проливает свет не только на его жизнь, но и на ключевые события в новейшей истории всей Российской Федерации.

По словам Валиахмеда Попова (автор проекта и сооснователь креативного агентства bit'em up), у всех желающих есть возможность ознакомиться с выложенной в свободный доступ биографией Григория Явлинского. Это поспособствует формированию о политике настоящего, собственного мнения. Из изучения биографии можно будет понять об отношении к Явлинскому со стороны ключевых фигур РФ и о том, чем он руководствовался в принятии важных решений.

Комментируя реализацию проекта, его арт-директор, сооснователь агентства bit’em up Борис Скобелев заострил внимание на большом количестве мифов и заблуждений, которые связаны с персоной Григория Явлинского. С помощью этого биографического проекта можно будет рассказать истину, а не домыслы. Руководитель проекта, режиссер Юлия Меламед, в свою очередь, подчеркнула, что искренность и уникальность биографии Явлинского заслуживает того, чтобы по ней сняли байопик.