Порошенко не желает принимать крымские корабли без Крыма

Украина не согласится принимать крымские корабли от Российской Федерации без Крыма. Об этом 28 февраля в своей речь объявил президент Петр Порошенко.

Глава государства заявил слушателям, что украинское правительство желает возвратить в своё владение расположенные у полуострова суда, несмотря на их состояние, качество ремонта, комплектацию и прочие факторы. Главным условием успешной сделки с Россией Петр Порошенко назвал их возвращение вместе со всем полуостровом.

По словам президента Украины, такую позицию разделяют и государственные власти, и население страны, и украинское общество. Политический лидер утверждает, что планирует ускорить процесс украинизации Крыма при помощи различных санкций, судебных процессов и дипломатических мер.