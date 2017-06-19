"Впереди планеты всей": США готовятся к космической войне через несколько лет

США планируют начать военные действия непосредственно в космосе через несколько лет. Настоящей крамолой поделился глава штаба Военно-воздушных сил Дэвид Гольдфейн.

Согласно последнему заявлению представителя Военно-воздушны сил США Дэвида Гольдфейна, ядерных ракет, расставленных в разных уголках Земли и способных взорвать планету одним нажатием спусковой кнопки, Соединенным Штатам для удовлетворения собственного тщеславия определенно не достаточно.

Как оказалось после проведенного во Флориде симпозиума Военно-воздушной ассоциации, Земля слишком маленькая планета, и уже, как уверены американцы, полностью под властью Пентагона. Поэтому, как заявил Гольдфейн, их государство готово выходить на качественно "новый уровень" и вести военные действия в космическом пространстве.

Дэвид Гольдфейн также отметил, что в скором будущем в структуре ВВС США появится новый ранг главнокомандующих, которые будут специализироваться на укреплении военной силы Пентагона в сфере кибернетики и космоса.

На данный момент нет точных сведений о реальных намерениях Соединенных Штатов "захватывать" Землю через космос, однако в 2018 году бюджет США предусматривает на 20% больше расходов, направленных на нужды ВВС.