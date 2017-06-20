СМИ нашли у Порошенко еще бизнес в России, помимо фабрики Roshen

Украинские СМИ в ходе проведенного расследования смогли выяснить, что у президента Украины Петра Порошенко помимо кондитерской фабрики Roshen в Липецке имеется и другой бизнес в России. Об этом сообщают журналисты телеканала "1+1".

Как стало известно СМИ, в Липецкой области Порошенко является владельцем не только кондитерской фабрики, но и предприятия по производству, выращиванию и продаже зерна. По некоторым данным, около трех лет назад бизнес в России принес Порошенко примерно 700 тысяч долларов.

Журналисты в своем расследовании сообщили, что предприятия в Липецке не были проданы, а юрлица, связанные с этим бизнесом, до сих пор продолжают существовать.

В администрации украинского президента дали комментарий по поводу данного журналистского расследования и отметили, что Петр Порошенко в настоящий момент никаким бизнесом в России не занимается.