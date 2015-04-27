Депутаты Госдумы предложили наказывать медсестер, перепутавших детей в роддомах

Депутаты Госдумы выступили с предложением наказывать медсестер, которые по неосторожности перепутали младенцев в родильных домах. С такой инициативой выступила депутат Елена Вторыгина.

По словам Вторыгиной, в настоящий момент существующее законодательство не предусматривает наказание для тех медсестер, которые по неосторожности перепутали детей в роддомах. Она отметила, что медики в таких случаях отделываются лишь легким испугом, а родители, которые, бывает, по несколько десятков лет воспитывают чужих детей, страдают из-за их халатности.

В настоящий момент законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Все же Вторыгина отмечает, что наказание должно быть более жесткое, ведь матерям никто не вернет тех лет, когда они вместо своего, родного ребенка, воспитывали чужого, а материальная компенсация в данном случае может стать лишь слабым утешением.

Депутат отмечает, что если наказание будет жестоким, медсестры начнут более ответственно подходить к своей работе, так как будут знать, что расплата за совершенное не заставит себя ждать.