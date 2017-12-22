Исаак Калина выступил на заседании президиума столичного правительства

27 февраля в столице РФ прошло заседание президиума местного правительства. Во время мероприятия подробно обсудили организацию профобучения старшеклассников при ВУЗах. Выступая по этому вопросу, московский мэр Сергей Собянин выразил мнение, что необходимо способствовать расширению возможностей школьников города при поступлении в профильные ВУЗы. Об этом пишет портал «Вечерняя Москва».

В свою очередь, Исаак Иосифович Калина (лидер столичного Департамента образования) анонсировал расширение действия проекта «Московский предуниверсарий», условиями которого предусматривается организация профобучения старшеклассников при ВУЗах. Теперь участвовать в проекте смогут и учащиеся восьмых классов. К тому же, отметил чиновник, постановление предусматривает создание предуниверсариев в негосударственных «вышках».