Пентагон: Россия пытается перекроить мировые границы

Российская Федерация намерена "перекроить" мировые государственные границы при помощи силы. Так заявил руководитель Пентагона Джеймс Мэттис 28 февраля во время встречи с Предрагом Бошковичем, министром обороны Черногории.

В своей речи глава Минобороны США поздравил Черногорию с вступлением в НАТО. По его словам, это событие призвано укрепить трансатлантический военный союз. Американский политик сообщил, что США и другие члены НАТО стремятся бороться с угрозами безопасности, однако Россия пытается противостоять этому процессу. Он убежден - российское правительство стремится к праву вето на решения, которые принимают в Европе. В связи с этим США собираются и впредь следить за соблюдением Россией международного законодательства.

Джеймс Мэттис отметил, что американцам важно укреплять отношения с Черногорией в сфере вооруженных сил. В ответ на это Предраг Бошкович подчеркнул, что вступление в НАТО стало реализацией первой приоритетной задачи внешней политики страны. Напомним, Черногория присоединилась к союзу 5 июня 2017 года.