Жириновский отказался подтверждать информацию о секс-скандале вокруг Слуцкого

Владимир Жириновский заявил, что не верит в причастности Леонида Слуцкого в секс-скандале, который разгорелся вокруг него недавно. Политик поставил в качестве приоритета предвыборную деятельность.

Голливудская мода обвинять каждого встречного в сексуальных домогательствах дошла и до Государственной Думы России. Сегодня в Сети появилась и информация о том, что председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий фигурировал в секс-скандале, подробности которого опубликовало местное издательство "Дождь".

После череды комментариев в дело включился крупный политик, кандидат на пост президента Российской Федерации, Владимир Жириновский. В своем интервью он отметил, что на данный момент прежде всего стоит вопросы предвыборной кампании, а остальными делами он займется только 19 марта, на следующий день после выборов.

На вопросы, верит ли он в действительности в распространенные слухи, Жириновский ответил твердым отрицательным ответов и заявил, что подобная информация - "ложь и клевета".

Сам Леонид Слуцкий утверждает, что эта "шумиха" вокруг домогательств пущена в СМИ перед выборами преднамеренно, поскольку ранее в Госдуму на него никаких жалоб не поступало.