Пожарившая яичницу на Вечном огне Синькова получит от Украины €4 тыс

Анна Синькова, которая пожарила яичницу на Вечном огне в Киеве, должна получить от Украины 4 тысячи евро. 27 февраля такое решение принял ЕСПЧ.

В 2010 году девушка вместе с единомышленниками из "Братства святого Луки" приготовили себе еду на горелке у мемориала, расположенного в столичном парке Славы. Своими действиями активисты протестовали против нерационального, на их взгляд, расхода топлива. Правоохранители обнаружили в Сети запись этой акции, а затем осудил активистку за осквернение могилы на три года условно.

В Европейском суде признали вину Анны Синьковой и отметили, что она действительно нарушила действующие украинские законы. По мнению судьи, осужденная могла найти много законных способов донести властям свою позицию. Но при этом эксперты ЕСПЧ обратили внимание на нарушения правоохранительных ведомств Украины при задержании. Кроме того, по данным суда, Анну Синькову неоправданно долго содержали под арестом. В связи этим ЕСПЧ обязал правительство страны компенсировать ей ущерб материально.

Российский парламентарий Леонид Слуцкий прокомментировал объявленный вердикт. По его мнению, такое решение со стороны европейцев является "кощунством" и может спровоцировать другие действия по осквернению святынь.