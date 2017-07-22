Лавров объяснил причины переноса встречи "нормандской четверки"

Сергей Лавров объяснил, что встречу глав МИД "нормандской четверки" пришлось перенести из-за несовпадающих графиков. Об этом российский министр иностранных дел рассказал на пресс-конференции после беседы с коллегой из Франции.

16 февраля была запланирована беседа лидеров ведомств из Украины, Франции, России и Германии. Долгое время политики достоверно не могли сказать, смогут ли собраться в Мюнхене. В итоге мероприятие не состоялось. По версии некоторых СМИ, одним из главных факторов срыва стало срочное возвращение в Берлин руководителя МИД Германии Зигмара Габриэля. На следующее утро немецкий дипломат вновь прибыл в Мюнхен и смог встретиться лично с Сергеем Лавровым.

27 февраля глава МИД РФ пообщался с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Главным предметом обсуждения стала сирийская резолюция. Француз рассказал, что в Восточной Гуте есть три организации, которые готовы обсудить резолюцию с международными дипломатами. Сергей Лавров, в свою очередь, выразил сомнение искренностью их намерений. По его словам, лучше всего позицию оппозиционных сил продемонстрируют действия во время гуманитарных пауз в регионе. Чиновник заявил, что вместе с правительством страны Россия односторонне объявила о внедрении пятичасовой паузы, начиная со вторника.