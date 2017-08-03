Украинский министр инфополитики упал в обморок после высказывания против РФ

Юрий Стець, украинский министр информационной политики потерял сознание после высказывания против России. Это произошло 26 февраля в Киеве во время проведения форума.

Глава ведомства вышел с речью и выразил своё намерение быть "откровенным и искренним". Выступление он направил в адрес присутствующих в зале депутату Евпропарламента Ребекке Хармс и Мари Йованович, американскому послу в Украине. Юрий Стець коснулся проблемы признания Крыма украинским, а Российскую Федерацию - оккупантом. Он напомнил, что из-за выражения такой позиции был осужден замглавы "Меджлиса*" Ахтем Чийгоза. Обращаясь к западным депутатам, чиновник заявил, что их может постигнуть та же участь.

Завершив, Юрий Стець покинул и трибуну и направился за кулисы. Однако на виду у всех ему стало плохо до обморока. Ведущая мероприятия извинилась за инцидент перед зрителями. Она объяснила его недугом министра, который усилился волнением на фоне выступления.