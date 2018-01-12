Трамп обвинил Россию в большой поставке товаров в КНДР

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поставках товаров в КНДР. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернаторами штатов.

Российская Федерация продолжает поставку продовольствия Северной Корее, несмотря на призывы США прекратить любые сношения с государством. Как отметил сегодня Дональд Трамп, Россия самостоятельно организовывает поставки товаров прямиком в КНДР и тем самым игнорирует все существующие санкции.

Помимо этого, Трамп не преминул уточнить, что США вынужденно прибегли к подобным мерам из-за ядерной угрозы со стороны КНДР. В то же время, Соединенные Штаты готовы начать переговоры, однако Северная Корея, в свою очередь, должна соблюсти определенные условия. На данный момент известно, что из России в КНДР в квартал идет 40 тыс. т нефти.

Помимо топлива Пхеньян получит от Москвы продовольствие, сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. По заявлению Кремля, поставки не являются противоречием санкций.