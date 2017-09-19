Тимошенко раскрыла секрет плана по решению конфликта в Донбассе

Юлия Тимошенко официально заявила о подготовке реального плана касательно разрешения конфликта на Донбассе. Об этом лидер фракции "Батькивщина" поделилась во время Согласительного совета руководителей фракций Верховной Рады.

Украинские парламентарии продолжают строить нелепые сценарии по решению конфликта на Донбассе. Едва ли не каждую неделю политики из Украины придумывают новые, совершенно абсурдные, сценарии по возвращению себе спорных территорий.

Таким образом, сегодня стало известно, что в борьбу вступила известная многим Юлия Тимошенко, которая отметила, что план по разрешению конфликта на Донбассе сейчас находится на стадии разработки.

В частности, по мнению Тимошенко, "корнем зла" в данном случае является именно президент Украины, Петр Порошенко, под покровительством которых определенные личности реализовывают свои меркантильные интересы посредством пролонгации военных действий. Тимошенко также вспомнила о коррупции, которая сейчас процветает в стране и отметила, что только в случае поддержки власти возможно мирное решение конфликта на Донбассе.