Госдума может запретить работать актерам с антироссийскими взглядами

Государственная Дума может ограничить работу актеров, которые открыто выступают против России. С законодательной инициативой выступил депутат Иван Сухарев, подав прошение на имя министра культуры Владимира Мединского.

Вскоре в Государственной Думе будет рассмотрен запрос заместитель главы комитета парламента по развитию гражданского общества Ивана Сухарева касательно запрета трудоустройства тех актеров, которые проявляют открытую неприязнь к России и публично высказывают свою антироссийскую позицию.

Подобное прошение было направлено министру культуры Владимиру Мединскому. В случае одобрения инициативы Сухарева, российские режиссеры будут вправе отказываться снимать тех актеров, которые выступают против России.

Следует отметить, такое нововведение было инициировано после громкого заявления иммигрировавшего в Канаду актера Алексея Серебрякова, который заявил, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве".