Песков рассказал о смысле содержания послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, какой смысл будет содержать послание нынешнего президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

В ходе последней пресс-конференции с участием Дмитрия Пескова стало известно, какой смысл будет содержать послание Путина к Федеральному Собранию. По обыкновению, мероприятие пройдет в первый день весны, 1 марта 2018 года. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что Путин сохраняет свои права быть кандидатом в президенты на предстоящих выборах, поэтому его послание будет совпадать с программой, которую он приготовил для предвыборной кампании.

Также Песков косвенно подтвердил, что по итогам Федерального Собрания будут подписаны «майские указы». Кроме того, в его ответах прозвучало предположение, что послание 1 марта позже может перерасти в отдельные указы на государственном уровне.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о законопроекте, которое президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму. Он касается деятельности Российской академии наук.