ВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах-2018

26 февраля в Верховном Суде России сообщили об отклонении жалобы Ксении Собчак, которая намеревалась признать регистрацию Путина на выборы-2018 незаконной. Регистрация Путина остается признанной судом и аннулироваться не будет.

Как сообщается, из Верховного Суда СМИ стало известно о том, что жалоба Собчак, которую та направила в суд 14 февраля, остается неудовлетворенной. Суд решил не аннулировать регистрацию Путина в качестве кандидата на выборы президента России.

Помимо этого, из заявления суда стало известно, что мотивация по данному решению будет оглашена 27 февраля. Сейчас суд лишь сообщил, что решение от 16 февраля 2018 года остается неизменным, а жалоба отклоняется.

В ЦИК зампредседателя Николай Булаев уже сообщал о том, что для отмены регистрации Путина нет причин. После того, как 14 февраля Собчак подавала в ВС РФ иск, где была оформлена жалобы на регистрацию Путина, в ЦИК заявили, что аргументы в данном инциденте не имеют под собой оснований. Все утверждения и факты, предоставленные Собчак, назвали несостоятельными, а суд жалобное заявление отклонил.

Ранее вокруг Ксении Собчак разгорелся еще один скандал. Пользователи увидели ее снимок в Instagram, где ее сын Платон тянулся к полке с лекарствами. Пользователи пришли в возмущение и стали требовать, чтобы та занялась воспитанием ребенка, а не тратила все время на политику. Между тем, в комментариях нашлись и те, кто встал на защиту Собчак, отметив ее, как хорошую мать.