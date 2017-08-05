Рогозин: санкции против России – это навсегда

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поделился своим мнением о том, что санкции, которые Запад утверждает против РФ, останутся навсегда. По мнению Рогозина, снятие ограничительных мер случится лишь тогда, если Россия снова «станет слабой».

Как утверждает Рогозин, санкции демонстрируют собой ответные меры «старого матерого врага» на «повышение силы» России. Политик думает, что снятие ограничительных мер произойдет лишь при условиях, когда РФ снова покажет «слабость».

Помимо этого, Рогозин указал, что на данный момент уже существует антисанкционный штаб коллегии ВПК. Данное ведомство осуществляет надзор и контролирует сроки поставок товаров, отвечающих военной тематике. Такая продукция заказывается как на территории РФ, так и за границей.

Дмитрий Рогозин увидел в санкциях ответ Запада на то, что в России наблюдается тенденция возрождения национального самосознания. Такое, отмечает он, ведет к тому, что физическая сила страны также растет. А это, заявил Рогозин, «Западу никогда не нравилось». Более того, он отметил, что неприязнь западной стороны к росту России заложена на инстинктивном уровне.