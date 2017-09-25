Леонид Слуцкий: перемирие в Сирии не должно использоваться для перегруппировки террористов

Резолюция Совета Безопасности ООН об установлении 30-дневного перемирия в Сирии «не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов», заявил журналистам в воскресенье председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств», – напомнил парламентарий.

Поддержка Россией резолюции Совбеза однозначно свидетельствует о стремлении нашей страны к достижению скорейшего урегулирования в Сирии, какие бы обвинения кто-то ни пытался нам предъявить, подчеркнул Леонид Слуцкий.

В минувшую субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Перемирие должно вступить в силу «без промедления». Изначально текст, подготовленный Кувейтом и Швецией, предполагал, что режим прекращения огня должен начаться спустя 72 часа после решения Совбеза.

Согласно резолюции, «от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых».