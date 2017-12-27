Захарова рассказала, почему в США хотят вмешаться в выборы президента России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в США заинтересованы вмешаться в выборы президента России. На это, указывает она у американских политиков есть сразу две причины.

Как заявила Захарова, выборы президента России, которые намечены на 18 марта 2018 года, интересны для США сразу по двум причинам. Первой причиной того, что американские власти попытаются вмешиваться в ход голосования, является «внутриполитическая риторика». По словам Захаровой, в США не снижают «накала».

Второй причиной для вмешательства США в российские выборы является то, что для американских политиков уже стало «традицией» быть вовлеченными во все внутренние процессы государств. Как указала Захарова, «в мире нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть».

По второй причине Захарова также добавила, что США действуют по «концепции исключительности». Так, указала она, американское государство вмешивается во все процессы других стран, но при этом «до истерии» не принимает попыток вмешательства в свои внутриполитические процессы. Такая тенденция, сообщает Захарова, наблюдается еще со времен правительства Барака Обамы.

Между тем, Захарова отметила, что в Росси должны на подобные вмешательства отреагировать спокойно. По словам представителя МИД России, Москва «должна быть спокойна».