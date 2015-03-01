В Москве почтили память Бориса Немцова многотысячным маршем

25 февраля в Москве прошло шествие, названное маршем памяти Бориса Немцова. Организаторы прошли от Пушкинской площади до Страстного бульвара.

Колона людей была окрашена в цвета флага России и либеральных оппозиционных партий. Участники несли в руках портреты Бориса Немцова и выкрикивали лозунги. Во главе колонны шли лидеры демократических сил, партий и гражданских объедений, среди которых партии «Яблоко», «Солидарность» и «Гражданская инициатива». Марш согласован с властями города Москвы и был рассчитан на количество до 30 тысяч человек.

После шествия по Пушкинской набережной и Страстного бульвара люди двинулись в сторону проспекта Сахарова. К местам, которые там значимы для российских либералов, ввиду событий 2012, в которых и принимал непосредственное участие Борис Немцов. По оценкам независимых экспертов в нем приняло участие 7,5 тысяч человек, представители оппозиционных партий называют цифру в 14 тысяч, правоохранители говорят об участии более чем 4,5 тысяч человек.